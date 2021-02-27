شبوة.. إتلاف 8500 من الألغام الحوثية ومخلفات الحرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي (مسام) كمية جديدة من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية ومخلفات الحرب في محافظة شبوة.



وقال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) إن الفرق الهندسية أتلفت 8500 من الألغام المضادة للآليات وأخرى فردية ومخلفات خرب غير متفجرة من قذائف مدفعية متنوعة وطلقات رشاشات مدفعية قابلة للانفجار.

وأشار الى أن الكمية التي تم التخلص منها خلال عملتي إتلاف نفذتها الفرق الهندسية الساعات الماضية تم تجمعها مناطق مختلفة في مديريتي عتق مركز محافظة شبوة ومديرية عين غرب المحافظة.