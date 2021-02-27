شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يهنئ ولي العهد السعودي بنجاح العملية الجراحية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، هنأه فيها بنجاح العملية الجراحية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي وتكللت بالنجاح.



وعبر نائب الرئيس في البرقية عن تهانيه لسمو ولي العهد بنجاح العملية، سائلاً الله تعالى أن يمنّ على سموه بتمام الصحة ودوام العافية.