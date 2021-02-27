شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يهنئ القيادة السعودية بنجاح العملية الجراحية التي اجراها ولي العهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، امس، برقية تهنئة لأخية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هنأه فيها بنجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.



وعبر رئيس الجمهورية عن تهانيه بنجاح العملية.. متمنياً لسمو ولي العهد موفور الصحة والسعادة وان يديم عليه نعمة الصحة والعافية.. مثمناً مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف.

كما بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة مماثلة الى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، هنأه بمناسبة نجاح العملية الجراحية.. متمنياً لسموه دوام الصحة والعافية.