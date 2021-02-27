الذيباني: كسرنا جميع هجمات ميليشيا الحوثي ونبشر شعبنا بالنصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني، أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد من تحالف دعم الشرعية كسروا جميع الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خلال العشرين يوماً الماضية في مختلف جبهات المناطق العسكرية السادسة والثالثة والسابعة، وأيضاً في جبهات الرابعة والخامسة.



ولفت في تصريح وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، الى أن المعركة مع ميليشيا الحوثي تمضي وفق الخطة المرسومة من قبل وزارة الدفاع والقيادة العليا للقوات المسلحة، مؤكداً أن العدو منهار وأن النصر سيكون حليف القوى الجمهورية.

وقال "إن أبطال القوات المسلحة وشرفاء اليمن يقاتلون من أجل تحرير السكان في صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة المليشيا الإيرانية، ومن أجل إعادة الحياة إليهم وإعادة الأمن والاستقرار والديمقراطية والُلحمة اليمنية والوطنية، ومن أجل إزالة الفوارق التي صنعتها المليشيا داخل المجتمع اليمني".

ودعا الذيباني، الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية بأن لا يدفعوا بأبنائهم إلى الهلاك ولا ينجروا إلى معارك المليشيا غير محسوبة العواقب والتي لا يهما الخسائر البشرية في صفوف أبناء القبائل.

وأضاف " لا تنخدعوا بالدعاية الحوثية ولا تخضعوا لأساليب الإكراه والاجبار الذي يمارس عليكم من قبل قوى التمرد، فالمجاميع التي دفعت بها خلال الأيام الماضية قتل نصفها فيما سقط الكثير منهم بين أسير وجريح، مشيراً إلى أن قوات الجيش والمقاومة ستقوم بمطاردة بقية الفلول الهاربة وستكون النتائج واضحة وجلية أمام الجميع بدءً من جبهات القتال شرق حزم الجوف مروراً بجبهات القتال شمال وغرب مارب وصولاً إلى جبهات جبل مراد وجبهات الساحل الغربي".

وأكد انه سيتم القضاء على كل من تسول له نفسه أن يشم هواء محافظة مأرب، من أذناب وأدوات إيران الإرهابية.