وزير الإعلام: مليشيا الحوثي تصعد هجماتها الانتحارية بقصف الأحياء السكنية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران تواصل تصعيد هجماتها الانتحارية في مختلف جبهات محافظة مأرب, واستهداف الاعيان المدنية بالصواريخ الباليستية في تحدي سافر لإرادة المجتمع الدولي وأخرها قرار مجلس الأمن رقم 2564 (2021)‏.



واوضح ان مليشيا الحوثي استهدفت الأحياء السكنية والمدنيين في مدينة‎مأرب بخمسة صواريخ باليستية ايرانية الصنع.

واشار الارياني الى ان تصعيد مليشيا الحوثي المتواصل وتجاهلها للقرار الدولي رقم (2564) بشان الوقف الفوري وغير المشروط للعمليات في محافظة مأرب، يتزامن مع تصعيد واسع للنظام الايراني، وأذرعه من المليشيات الطائفية في المنطقة وتنفيذها عدد من الهجمات الارهابية التي تستهدف الأضرار بالأمن والسلم الإقليمي والدولي‏.

واكد الارياني المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول دائمة العضوية في مجلس الامن امام اختبار حقيقي في التصدي لمسئولياتهم القانونية ووقف التدخلات الايرانية في اليمن وتنفيذ القرارات الدولية بشأن الأزمة اليمنية.

مطالبا الامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن السيد مارتن غريفيث بالضغط على مليشيا الحوثي الارهابية لوقف تصعيدها العسكري والاذعان لدعوات التهدئة والانخراط في جهود إنهاء الحرب واحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث.