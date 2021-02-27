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معين عبدالملك يهنئ ولي العهد السعودي بنجاح العملية الجراحية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، برقية إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، هنأه فيها بنجاح العملية الجراحية التي أجراها وتكللت بالنجاح.

وعبر رئيس الوزراء في البرقية عن تهانيه لولي العهد بنجاح العملية..سائلاً الله تعالى أن يمنّ على سموه بالصحة ودوام العافية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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