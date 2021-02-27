الارياني يناقش مع قيادة كلية الآداب بجامعة عدن سبل التعاون والتكامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، قيادة كلية الآداب بجامعة عدن.



وناقش اللقاء، أوجه التعاون والتكامل بين الوزارة والكلية وسبل تعزيزها وتطويرها وبالشكل الذي يحقق الانسجام بين مخرجات الكلية ومتطلبات سوق العمل ويلبي الاحتياجات في المجالات الاعلامية والثقافية والسياحية.

ونقل الوزير الارياني، تحيات فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الى قيادة كلية الآداب ومن خلالهم الى قيادة جامعة عدن وكوادرها وطلابها..لافتاً الى ان القيادة السياسية تولي الجامعة اهتمام خاص لما لهذا الصرح العلمي من دور في بناء العقول وتأهيل الأجيال لقيادة المستقبل بفكر ووعي مستنير وحس وطني عالي.

وأكد الوزير، على ضرورة اضطلاع كلية الآداب بدورها الوطني في تخريج رجال يحملون هم الوطن ويعون حساسية المرحلة التي تعيشها اليمن ويحملون على عاتقهم مشاعل التنوير في ظل الخطر الجاثم الذي تشكله مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران والتي تحاول إعادة عجلة التاريخ الى الوراء وتستهدف مكتسبات ثورتي سبتمبر واكتوبر الخالدتين.

وقال الوزير الارياني" إن العاصمة المؤقتة عدن بحاجة الى أن تأخذ حقها من الاهتمام وتعود الى سابق عهدها الذي عرفت به مدينة للسلام والجمال والتعايش وهذا لن يتم الا بتكاتف وتعاون الجميع والالتفاف حول الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، ودعم جهود الحكومة في إعادة تطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات وحشد كافة الطاقات والجهود لمصلحة معركة اليمنيين جميعاً والمتمثلة في إسقاط مليشيات الحوثي الارهابية وصولاً الى استعادة الدولة".

وعبر الارياني عن تطلعه لخلق علاقة جديدة بين الوزارة وكلية الآداب كون المؤسسات والمنشآت الاعلامية والثقافية والسياحية بحاجة الى كوادر ودماء جديدة..مؤكداً استعداد الوزارة التعاون مع الكلية في تحسين مخرجاتها وفق شروط سوق العمل واحتياجاته.

من جانبه قدم عميد كلية الآداب الدكتور جمال الحسني، شرحاً مفصلاً عن طبيعة عمل الكلية وتخصصاتها المختلفة وكذا العصوبات التي تواجهها قيادة الكلية في ظل شحة الإمكانيات..معبراً عن تطلعه لنسج علاقة شراكة متينة مع الوزارة نظراً لطبيعة العلاقة التي تجمعهما.

حضر اللقاء وكيل الوزارة عبدالباسط القاعدي ونائب عميد الكلية للدراسات العليا الدكتورة هيفاء مكاوي ونائب العميد للشئون الاكاديمية الدكتور عبدالحكيم العراقة ونائب العميد لشئون التطبيق العملي وخدمة المجتمع الدكتورة رضية باصمد ورئيس قسم الفنون الجملية الدكتور عبدالقادر الكلدي ورئيس قسم الخدمة الاجتماعية الدكتور محمد هيثم الطفي ودكتور الفلسفة توفيق مجاهد سالم ورئيس قسم الفرنسي الاستاذ حسام حسن سعيد ومدير عام متحف جامعة عدن ماجد عبدالرشيد محمد.