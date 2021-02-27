تدشين المرحلة الثانية من مشروع الكسوة الشتوية لعدد 2000 اسرة نازحة في تعز والضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دُشن في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، المرحلة الثانية من مشروع الكسوة الشتوية لعدد 2000 أسرة نازحة من محافظتي تعز والضالع، بتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية .



واشار منسق اللجنة العليا للاغاثة جمال بلفقية، الى أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع الضرورية بما يسهم في التخفيف من معاناة النازحين وتلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لهم..مشيداً بالدور الإنساني الرائد للمملكة العربية السعودية وما تقدمه عبر مركز الملك سلمان من مساعدات غذائية وإيوائية طارئة للنازحين المتضررين من الاحداث والنزاعات المسلحة .

من جانبه، أكد نائب مدير مكتب مركز الملك سلمان بعدن نائف عسيري، ان هذا التدخل ياتي في اطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان في تعافي الشعب اليمني..لافتاً الى اهمية اختيار المناطق التي لاتزال تعاني من شدة البرودة وخصوصا في مخيمات النازحين في تعز والضالع .