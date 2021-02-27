تواصل الأعمال في مشروع تأهيل الشبكة الداخلية لكهرباء العاصمة الغيضة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

الخليج 365 - المهرة

يتواصل العمل هذه الأيام في مشروع تأهيل وصيانة الشبكة الداخلية لكهرباء مديرية الغيضة بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة وتنفيذ فرع شركة النفط اليمنية بالمهرة وإشراف المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة، استعداد للصيف القادم للحد من المشاكل الحاصلة في الشبكة أثناء فترة الصيف من كل عام.



وتشمل هذه الأعمال تمديد خطوط الضغط العالي والمنخفض بمواصفات عالية وتركيب الأعمدة والمحولات الكهربائية ولوحات تحكم خاصة بكل حي ، بالإضافة إلى تمديد خطوط جديدة فرعية للأحياء بشكل منظم وتمديد خطوط جديدة للعديد من منازل المواطنين بحيث يتم تأمينها من الصواعق وإعادة وزن الأحمال وتوزيعها بالشكل الصحيح وتحديد مسارات صحيحة لها.

جدير بالذكر أن المشروع بدأ العمل فيه خلال السبعة الأشهر الماضية وتم إنجاز العديد من المراحل منه بالانتهاء من تأهيل الشبكة في بعض المربعات السكنية بالمدينة، كما ويجري العمل على المراحل الأخرى في العديد من المواقع المختلفة بالمدينة وذلك حتى يتم استكمال المشروع في جميع المربعات والأحياء المستهدفة من المشروع.

وتأتي هذه الأعمال في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطة المحلية بتوجيهات مباشرة من معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة وذلك ضمن الخطة التي تم وضعها من السلطة للنهوض بخدمة الكهرباء في العاصمة الغيضة وكل مديريات المحافظة والتي قد شملت تأهيل وإضافة شبكات كهربائية جديدة في بعض المدن والقرى النائية في مختلف المديريات.

وبلغ إجمالي الطاقة المضافة خلال العام المنصرم بتمويل من السلطة المحلية حوالي 13 ميغاوات مع محولاتها وتوابعها موزعة على جميع مديريات المحافظة.

ووضعت السلطة خطتها لإضافة 15 ميقاوات استعداد للصيف القادم والتي بدأت بوصول مولدين بقوة 2 ميقاوات لمحطة كهرباء سيحوت والمسيلة، على أن تصل وتغطي بقية الدفعات باقي المديريات خلال الأيام القادمة