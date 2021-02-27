صحيفة: اعتداءات المليشيا لن تصمد في وجه التوافق الدولي على حل سلمي باليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

فى افتتاحيتها تحت عنوان " اغاثة اليمن " انه قبل أن تتداعى الدول إلى مؤتمر المانحين المقرر عقده في السويد، يأتي التزام الإمارات الجديد برفع حجم مساعداتها البالغة نحو 6 مليارات دولار منذ العام 2015، بتقديم 230 مليون دولار كدعم إضافي للشعب اليمني، لسد الاحتياجات الغذائية لـ6 ملايين يمني منهم مليون طفل، إلى جانب دورها الهام والفاعل في إطار خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، وفي دعم البلد الشقيق لمواجهة جائحة «كوفيد- 19».



واعتبرت ان الإمارات تتابع بشكل دائم مؤشرات الأوضاع الإنسانية في اليمن، وتكثف جهودها مع المنظمات الدولية لضمان إيصال المساعدات للفئات الأكثر تضرراً من الأعمال الإرهابية للميليشيات وخاصة النساء والأطفال، إلى جانب تقديم الخدمات العامة لضمان استمرارية التعليم في المدارس والبرامج الطبية والخدمات الحيوية كالطاقة والنقل.

وخلصت الى ان تصاعد العنف الذي تشهده الساحة اليمنية، واعتداءات ميليشيات الحوثي المتكررة لإعاقة جهود السلام، لن تصمد في وجه التوافق الدولي واليمني على الوصول لحل سلمي يضمن الأمن والاستقرار ويضع حداً لتفاقم المعاناة الإنسانية، وذلك في إطار الجهود الأممية وتنفيذ بنود اتفاق الرياض وسعي حكومة اليمن الشرعية لتوحيد الرؤى والأهداف لتحقيق حل مستدام لليمن