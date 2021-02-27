اخبار الخليج / اخبار اليمن

844 مليوناً دعماً إماراتياً لتلبية الاحتياجات الطبية والغذائية لبلادنا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 844 مليوناً دعماً إماراتياً لتلبية الاحتياجات الطبية والغذائية لبلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

التزمت الإمارات، أمس، بتقديم 230 مليون دولار (844 مليون درهم) كدعم إضافي للشعب اليمني، قبيل انعقاد مؤتمر المانحين.

 

وسيساعد هذا الدعم في تمويل البرامج الدولية التي تلبي الاحتياجات الطبية والغذائية والأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، ويأتي ذلك استمراراً لالتزام الدولة الطويل تجاه الشعب اليمني.

 

وفي هذا الصدد، قالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي:

 

«قدمت دولة الإمارات إلى اليمن منذ عام 2015، مساعدات تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي، مع التركيز بشكل رئيسي على دعم الوضع الإنساني».

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا