المليشيا تقصف أحياء سكنية في التحيتا بالحديدة

وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين في ظل صمت وتجاهل أممي لتلك الانتهاكات

قصفت مليشيات الحوثي، السبت 27 فبراير/ شباط 2021، بالأسلحة المتوسطة، الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب الحديدة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012