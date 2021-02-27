شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تستهدف أعيانا مدنية في حيس جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية، الأعيان المدنية في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، غداة كسر هجومها بالمديرية ذاتها في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.



وذكرت مصادر محلية، أن مليشيات الحوثي استهدفت منازل المواطنين في مدينة حيس بقذائف الهاون عيار 60، في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7، وسلاح معدل البيكا بصورة هسترية.

وقالت المصادر، إن قذائف المليشيات تساقطت على أحياء سكنية في قرية بيت مغاري وتسببت بحالة من الهلع في صفوف الأهالي الذين يتعرضون للقصف والاستهداف المتكرر الذي تشنه المليشيات