شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وقالت اللجنة، في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 8 في حضرموت، و3 في شبوة، وإصابة واحدة في المهرة.

وأضافت اللجنة، إنها سجلت حالتي وفاة، حالة في حضرموت، وحالة أخرى في المهرة، ولم تسجل أي حالة شفاء لليوم.

ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة المسجلة المصابة بفيروس كورونا (2267) منها (729) وفاة و(1434) حالة تعاف