شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قيادي حوثي كبير خلال مواجهات مع "المشتركة" في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

الخليج 365 ـ الضالع

لقي قيادي عسكري كبير لدى مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانيا وثلاثة من مرافقيه مصرعهم، شمال غربي محافظة الضالع، (جنوبي اليمن)، بعد ايام على استقدام المليشيا خبراء في صناعة وزراعة المتفجرات وفرقة قناصة.



وذكر مصدر عسكري، أن القيادي العسكري أبو عبدالكريم المتوكل، المعيّن لدى مليشيا الحوثي الارهابية مشرفا عاما على لواء الصريع صالح الصماد، وثلاثة من مرافقيه، لقوا مصرعهم بنيران القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، خلال الساعات الماضية.

ووفقا للمصدر، قُتل القيادي "المتوكل" وثلاثة من مرافقيه في محيط معسكر المشواس الاستراتيجي، شرقي مديرية الحُشا، على المحور الجنوب غربي لمديرية قعطبة.