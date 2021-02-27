شكرا لبحثكم عن خبر الامن في تعز يكشف جريمة قتل قبل دفن الضحية بلحظات.. والمفاجأة أن القتلة هما زوجها ونجلها؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ارتفعت نسبة الجريمة في كل المحافظات اليمنية بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية .

وفي جيمة تحمل تفاصيل مروعة وصادمة َقتلت امرأة في الستين من عمرها على يد زوجها وابنها في حي المطار القديم بتعز.

وكشف مصدر أمني بمحافظة تعز، عن جريمة قتل مروعة تعرضت لها إمرأة على يد زوجها وابنها في حي المطار القديم غربي المدينة، مؤكدا أن شرطة المحافظة تمكنت من إحباط محاولة الجناة لإخفاء الجريمة.

وقال رئيس قسم التحريات في البحث الجنائي النقيب محمد علوي، وفق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، إن المواطنة نعمة سعيد حزام الشرعبي البالغة من العمر 60عاماً، تعرضت لجناية قتل ارتكبها زوجها وابنها.

وأكد أن الجناة حاولوا إخفاء الجريمة من خلال تجهيزها للدفن وإبلاغ البحث الجنائي بأن موتها كان نتيجة حادث سقوط في الحمام.

وأوضح النقيب علوي أن قسم التحريات بالبحث الجنائي تلقى بلاغاً مساء السبت الموافق 20 فبراير 2021م بأن المواطنة نعمة الشرعبي قد تعرضت لحادث سقوط في الحمام أدى لوفاتها في منطقة المطار القديم.

واضاف ان تحريات البحث الجنائي برفقه تحريات قسم المطار القديم، حضرت الى مكان الواقعة للمعاينة، مشيرا الى انه عند وصولهم وجدوا أن الضحية قد تم تغسيلها وتكفينها وتجهيزها للدفن.

واكد علوي أن التحريات لاحظت، بعد معاينة المكان والجثة، وجود أثار جنائية على الجثة، ليتم حينها إيقاف إجراءات الدفن.

واضاف انه تم نقل الجثة الى ثلاجة مستشفى الثورة وإيقاف المشتبهين.

واكد أن الجناة اعترفوا بارتكابهم لجريمة القتل بحق المجني عليها وهم الزوج والابن، مشيرا إلى ان الاجراءات لا تزال مستمرة لاستكمال ملف القضية وإحالة الجناة للجهات المختصة "لينالوا جزائهم الرادع جراء جريمتهم الشنعاء".

وبحسب موقع وزارة الداخلية، فقد دعت ادارة الشرطة بتعز جميع عقال الحارات والمواطنين للتعاون مع أجهزة الأمن والإبلاغ الفوري عن أي حادثة أو اشتباه ليتسنى للأجهزة الأمنية القيام بدورها.