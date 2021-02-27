مصادر : اغلاق مدرسة اروى بعدن لأسباب صحية

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال نشطاء محليين من العاصمة عدن ان السلطات المختصة قررت اغلاق مدرسة حكومية. وافاد بالقول انه قرر اغلاق مدرسة أروى في مديرية صيرة لمدة أسبوعين. وذالك بسبب وجود اشتباه مصاب بفيروس كورونا . ونوه مصدر خاص لكريتر سكاي ان التعقيم فيها لمدة اسبوعين. من : نشوان الفارعي.

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