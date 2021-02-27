شكرا لبحثكم عن خبر مصادر عسكرية: قائد الخاصة في مأرب استشهد في معركة تحرير البلق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استشهد قائد القوات الخاصة بمحافظة مأرب عبدالغني شعلان في مواجهات يوم الجمعة مع ميلشيات الحوثي. وقال مصدر عسكري لصحيفة عدن الغد ان شعلان استشهد في مواجهات جبل البلق. وبحسب المصدر فقد دارت مواجهات عنيفة اسفرت عن استشهاد شعلان وعدد من مرافقيه

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