شكرا لبحثكم عن خبر الشرعية تعود إلى جبل البلق في مأرب.. اول الصور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء قبل قليل صور من مرتفعات جبل البلق القريب من سد مأرب بعد تحريرها من السيطرة الحوثية عليها مساء أمس.

وحشدت جماعة الحوثي كتائب الموت من أجل اختراق دفاعات مأرب من نقطة البلق لكنها منيت بخسارة مذلة.