شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أنباء عن وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته جراء اصابتهما بفيروس كورونا وكوريا توجه صواريخها باتجاه الولايات المتحدة استعدادا للحرب..شاهد. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحدثت مصادر اليوم عن وفاة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، جراء إصابته وزوجته ميلانيا بكوفيد-19 بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقالت المصادر ان ترامب وزوجته ميلانيا دخلا الى الحجر الصحي في البيت الأبيض بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19 في الأسبوع الماضي.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي كان يقوم بأداء مهامه خلال الحجر الصحي، بحسب "سكاي نيوز" .

وكان الرئيس الأميركي قد قال مساء الخميس السابق إنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

وذكرت مصادر أنه لا صحة لخبر وفاة الرئيس وزوجته وأنهما فقط مصابان بفيروس كورونا منذ البارحة.