شكرا لبحثكم عن خبر مراسل الجزيرة: طارق عفاش رفض الالتحاق بجبهة مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ‏قال محرر الشؤون اليمنية بقناة الجزيرة القطرية احمد الشلفي أن العميد الركن طارق عفاش قائد مايسمى حراس الجمهورية لم ينفذ طلب الحكومة الشرعية بالانتقال إلى مأرب لمواجهة الحوثي الذي يهاجم المحافظة منذ مطلع فبراير الجاري.

وكتب الشلفي تغريدة في تويتر رصدها محرر أنباء عدن قبل قليل ورد فيها:

مصدردر عسكري حكومي رفيع: وجهنا طارق صالح بالإلتحام بمعركة مأرب قبل أسابيع فتجاهل الأمر وأرسل قافلة غذائية فقط.