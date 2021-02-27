شكرا لبحثكم عن خبر بالزوامل والموروث الشعبي مؤسسة آل كثير للتنمية تزف 58 عريسا في زواجها الجماعي الثاني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سيئون / جمعان دويل

شهدت مدينة سيئون عصر ومساء يوم امس الخميس الزواج الجماعي الثاني لعدد

58 عريسا نظمته مؤسسة آل كثير للتنمية لشباب القبيلة من مختلف مدن وقرى

وادي وصحراء حضرموت .

وانطلقت مراسيم العرس الجماعي الذي احتضن فعالياتها ملعب الشهيد جواس

بسيئون عصرا بزف العرسان بالزامل الى منصة العرسان وسط حضور قيادة السلطة

المحلية بوادي حضرموت والصحراء ممثلة بوكيل المحافظة الاستاذ / عصام

حبريش الكثيري والوكلاء المساعدين وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية

والهيئات والمؤسسات والشيوخ ورجال القبائل و وشخصيات ووجاهات اجتماعية

ورجال آل كثير وابنائهم ومن كافة شرائح المجتمع من مختلف مدن وقرى وادي

وصحراء حضرموت وساحل حضرموت اكتظت بهم ساحة الملعب ,

وفي تلك الاحتفالية رحب شيخ مشايخ قبيلة آل كثير عضو مجلس الشورى ورئيس

مرجعية قبائل وادي حضرموت الشيخ الاستاذ / عبدالله صالح الكثيري بالجميع

وقال : بأن هذه الاحتفالية البهيجة , فعالياتها وصداها ستضيئ جوانب

الوادي وسهوله ومرتفعاته , وهي انطلاقة الخير لأبناء آل كثير وللمجتمع

كله . التي كان للمؤسسة السبق في الاعمال الجليلة التي بها جميعا نرفع

رؤوسنا ونفتخر لأنها اعمال خير نافعة للجميع .

واكد الشيخ الاستاذ / عبدالله صالح الكثيري , بان الجميع اصبح على ثقة

بأن لدينا سواعد نفتخر بها ولدينا شباب قادرون على ان يحققوا كل الاعمال

الكبيرة والنبيلة التي سنضل ابدا ودائما نعتز بها لان جهودهم لا تقتصر

على القبيلة فقط ونحن جزء من هذا المجتمع الكبير يجب ان نكون خداما لهذا

المجتمع , مناشدا كل كثيري غيور على قبيلته أن يكون داعما لهذه المؤسسة

بكل ممكن لديه لتستطيع ان تضل نجما مضيئا في اعمال الخير والانسانية

والتنمية ليعود خيرها لقبيلة آل كثير خاصة والمجتمع بشكل عام .

فيما اكد وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات وادي وصحراء حضرموت الاستاذ /

عصام حبريش الكثيري , بأن الزواجات الجماعية التي تفاخر بها حضرموت

وتختلف عن بقية المحافظات لتقدم رسائل في كل مكان إن ابناء حضرموت ابناء

خير ومحبة وسلام في كل زمان ومكان , واشار الوكيل الكثيري بأن رسالة

ابناء حضرموت نتطلق من هذا المكان الذي يحتفل فيه 58 عريسا ولم تنطلق

طلقة رصاصة واحدة بهذه الاحتفالية فالف شكر للمنظمين والف شكر لمشايخنا ,

متمنيا ان تكون ايامنا ايام خير وسلام ومحبة وتأخي .

وهنأ الوكيل الكثيري العرسان واسرهم , داعيا ان يضع من هولا العرسان جيلا

قادما يحمل همه الاسلام وتجديد ما فسده الزمان , شاكرا قيادة مؤسسة آل

كثير للتنمية الرائدة التي عملت ليلا ونهارا شهورا لأعداد هذا الزواج

الجماعي الثاني لشباب قبيلة آل كثير .

إلى ذلك القاء رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل كثير للتنمية الشيخ الداعية

الدكتور / طالب بن عمر الكثيري, استاذ الفقه المشارك بجامعة سيئون كلمة

وعضية , أكد فيها اهمية الصلة بين افراد الاسرة والقبيلة والمجتمع وقال :

ما احوجنا اليوم لهذه الصلة ومن كل مشروع خيري نصل فيه ارحامنا البدء

بأمهاتنا وآبائنا احياء واموات , ما اجمل ان تنطلق مشاريع لتعاون الجيران

وتآخي اهل الحي الواحد وما اجمل ان تنطلق مشاريع لصلة الرحم من خلال

الاعراس الجماعية , مؤكدا بالقول : نحن بحاجة اليوم ان نقفل كل ثائرة

ونحن بحاجة الى ان تعانق الناس مسلمين على كلمة واحدة لا الله إلا الله

محمد رسول الله واضاف متسائلا بقوله : ما الحكمة التي خلقنا الله في هذا

العالم اسمعوا لهذه الآية الكريمة (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا

خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ) واما ميزان التميّز عند الله (إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

) لهذا خلقنا الله لنتعارف فهنيئا ثم هنيئا لكل المشاريع التي تدعوا

لتحاب الناس لتعارف الناس لتآخي الناس هذه المشاريع التي نحن اليوم بحاجة

اليها ,

واشار الشيخ الداعية الدكتور / طالب الكثيري بالقول : بأنه ما اجمل ان

نتحاب في هذا المجتمع ونتعاون على الخير, ادعوا لك وتدعو لي واثني لك

وتثني علي الخير , كم صار الناس اليوم يفقدون التعارف والتحاب من الذي

فرقهم من الذي شتت بهم لهذا علينا مراجعة حساباتنا من جديد ونطلق تلك

الالسنة التي تجمع ولا تفرق وتلك المشاريع الرائعة التي تنتشر فيها

المحبة كأعراسنا الجماعية دعونا ننفع الناس ولا نضر بهم , داعيا الجميع

بالقول : من يستطيع ان يضع فسيلة خير ان يضعها في المجتمع , نحن بحاجة

اليوم ان نخطو خطوات ونكتم آلامنا على اللذين يمنعونا على عمل الخير .

فهنيئا لدعاة الخير مختتما بحديثه مخاطبا العرسان بالقول : ما اجمل يوم

العرس ولكن اليوم لن افرح فرحة واحدة سأفرح 58 فرحة , ليلة بهيئة ان يكمل

الله نصف دينكم فاتقوا الله في النصف الآخر وفقكم الله في حياتكم الزوجية

وتكوين اسر ناضجة تسير على حياة القواعد الزوجية وتربية جيل من صغرهم على

التربية الاصيلة تربية القيّم والاخلاق والعلم والمعرفة , نريد ابناء

ينصرون المظلوم ويقولون كلمة الحق ويتعاونون مع المسكين والضعيف وذوي

الحاجة , نريد أبناء يرفعون الرأس بالخير ولن تأتي هذه إلا من تربية على

الشيّم والقيّم والنخوة من معاني الخير والمعروف .

وكان قد استهل الاحتفالية بالحديث رئيس مؤسسة آل كثير للتنمية الشيخ

الدكتور / سعيد بن جعفر بن طالب الكثيري , مشيرا بالقول : بانها فرحة

عظيمة ومناسبة جميلة واحتفالية كبيرة بان نحتفل اليوم بزواج 58 عريسا من

شباب قبيلة آل كثير ويشاركنا هذه الفرحة وهذه الاحتفالية جميع قبائل

حضرموت وكافة شرائح المجتمع ومدينة سيئون عاصمة وادي وصحراء حضرموت ,

فرحة حق لنا ان نفرح بها وقد ساهمنا في اعفاف 58 شابا من شباب القبيلة

وكيف لا نفرح ونحن ساهمنا في تجسير تكاليف هذه الكوكبة من العرسان وكيف

لا نفرح وقد ساهمنا في تكوين 58 اسرة نتمنى ان تكون لبنات صالحة في هذا

المجتمع كيف لا نفرح وهذا العرس الجماعي دليل على محبتنا واخوتنا

وتكاتفنا وتعاضدنا والجسد الواحد والدم الواحد ,

واشار الشيخ الدكتور / سعيد بن جعفر الكثيري , بأن هذه المناسبة لم تأتي

بسهولة بل جاءت بسواعد رجال وهمم شباب سهروا الليالي وهم يخططون منذ اكثر

من عام ونصف العام تجيدا في من شوال عام 1440 هـ وهو تاريخ العرس

الجماعي الاول التي اقامته المؤسسة ل 36 عريسا الذي لقي نجاحا باهرا

وحينها بدأت التجهيزات والتحضيرات وعقدت الاجتماعات تلوا الاجتماعات

وشكلت اللجان حتى رأيتم هذه الاحتفالية الرائعة الذي يعمل فيها اكثر من

700 شابا من ابناء قبيلة آل كثير موزعين على 14 لجنة منها 12 لجنة عاملة

وتشرف عليها اللجنة الاشرافية ومن فوقها اللجنة العليا برئاسة مهندس هذه

الاحتفالية المهندس / صالح عبدالكريم بن طالب الكثيري جزاه الله خير

الجزاء المدير التنفيذي للمؤسسة , موضحا بأن هذه الاحتفالية بتمويل خالص

ودعم كريم من أبناء آل كثير التجار والميسورين منهم في الداخل والخارج

واضاف كنت اتمنى ان اذكر اسمائهم ولكن فضلوا عدم ذكرهم ولكن اترك ذكرهم

عند الله عز وجل , مقدما شكره وتقديره لكل من ساهم في انجاح هذه العرس

الجماعي الثاني .

وخلال حفل السمر كان الجمهور على موعد مع اوبريت حمل عنوان [ الدولة

الكثيرية الاولى النشأة والتأسيس ) الذي تكون من ثلاثة فصول شارك فيه

كوكبة من منشدي وفناني شباب آل كثير كما تخلل الاوبريت العديد من الرقصات

والفلكلور الشعبي , كما قدم عدد من الفنانين الشباب شيلات عبر عن الفرحة

والتهنئة للعرسان , وفي ختام السمر تم توزيع على العرسان الهدايا من قبل

المؤسسة , وكان قد استهل الحفل بزفة العرسان الى المسرح بمرورهم وسط

الالعاب النارية الفرائحية التي خصصت بهذه المناسبة