شكرا لبحثكم عن خبر الأنساق العسكرية الحوثية تتوالي في سقوطها على أطراف محافظة مأرب .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تتواصل المعارك العنيفة في مختلف الجبهات الجنوبية والغربية لمحافظة مأرب التي يخوض أبطال الجيش الوطني والمقاومة مواجهات شرسة مع حشود ميليشيا الحوثي.

وقالت مصادر عسكرية إن معارك هي الاعنف جرت خلال الساعات الماضية و تمكن أبطال الجيش ورجال القبائل من التصدي لهجات حوثية شرسة في مختلف الجبهات.

وأوضحت المصادر أن الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من كسر هجوما شرس في جبهة المشجح غرب المحافظة وتم كسر سبعة أنساق حوثية، وبنفس التوقيت تصدت قوات الجيش لانساق حوثية هائله في جبهتي الكساره فيما لاتزال المعارك مستمرة حتى اللحظة.

وفي جبهة صرواح غرب المحافظة تمكنت قوات الجيش من كسر هجوما عنيفا في ميسرة الجبهة.

واكدت المصادر ان طيران تحالف دعم الشرعية شارك بفاعلية كبيرة في تدمير حشود المليشيات الإرهابية التي تنتحر أطراف محافظة مأرب.

وياتي الهجوم الحوثي في مختلف الجبهات مع قصفاً هستيري شنته المليشيا على مدينة مأرب الآهله بالسكان حيث أطلقت الليلة الماضية اكثر من 6صواريخ باليستية و 7 طائرات مفخخة على المدينة.