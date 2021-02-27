شكرا لبحثكم عن خبر خطباء الحوثي ينفرون الناس من صلاة الجمعة .. والسبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت مساجد عديدة في المحافظة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي ، الجمعة 26 فبراير2021م، عزوفًا للمصلين أثناء خطبة الجمعة، والبحث عن مساجد بعيدة عن التحزب والدعوات التحريضية التي تقوم بها المليشيات في المنابر. وأكدت مصادر محلية، أن العشرات من المصلين غادروا عدة مساجد بمدينة ذمار، عند بداية خطب الجمعة، والتي بدأها خطباء الحوثيين بالإرتزاق والدعشنة وما شابه، وفقًا لما نقلته وكالة خبر.

من جانبه أعلنت مليشيا الحوثي، عن اضافة ركن جديد خاص بها الى "أركان الايمان". وزعم خطباء عشرات المساجد في العاصمة صنعاء، خلال خطبة الجمعة، بانه من المفترض إضافة ما تسميه " الجهاد " الى اركان الايمان الستة. و أسهب الخطباء في تفسير عدد من الآيات القرآنية وفقا لأهوائهم بعيدا عن أسباب النزول والوقائع التاريخية التي نزلت فيها؛ بغرض التحشيد نحو جبهات مارب، التي تلقت فيها خسائر قاسية.

وتسببت إطالة خطباء المساجد المفروضين من قبل المليشيا للخطبة لحوالي ساعة، بفرار جماعي لعشرات المصلين نحو منازلهم لأداء صلاة الظهر.

وأوضحت المصادر، أن خطب الجمعة في مساجد ذمار ركزت على مواضيع مشابهة، وهي ضرورة التحشيد “لقتال الكفار واليهود” ومنعهم من أكل الثروات، قاصدين محافظة مأرب، التي تكبدت فيها المليشيات خسائر بشرية فادحة. وفي السياق ذاته، وجه خطباء المليشيات دعوات من قياداتها العليا، تتضمن وجوب التجنيد وسرعة دخول محافظة مأرب، كونها ستساهم في إنهاء الأزمة التي تعانيها المحافظات من المشتقات النفطية وغيرها، حد قولهم. وجددوا التأكيد على محاسبة ومعاقبة المتخاذلين الرافضين للدعوات الحوثية، بالإضافة إلى معاقبة المحرضين ضد الجماعة، ومن يسيء لمقاتليها، لتكشف تلك التهديدات حجم المخاوف الحوثية من حالة الرفض الشعبي للدفع بأبنائهم، خصوصاً وأن محافظة ذمار قد فقدت نحو 100 قتيل من أبنائها منذ بداية فبراير الجاري. وتتواصل سياسة المليشيات التحريضية عبر منابر المساجد في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، وممارسة أساليب التخوين والأستفزاز والتلاعب بأرواح وحياة المدنيين.