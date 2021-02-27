تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء اليوم

ينشر "الخليج 365" أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء، اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

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محمد يوسف

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