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شكرا لبحثكم عن خبر الحزام الأمني يضبط بائع خمور في انما بالعاصمة عدن .. شاهد والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الحزام الأمني، من ضبط بائع خمور في حي إنماء غرب العاصمة عدن، متلبساً وبحوزته 13 عبوة خمر خارجي كان بصدد الترويج لها على متن سيارة صالون.
و أفادت المصادر العملياتية، بإن قوة الطوارئ التابعة للحزام الأمني - العاصمة عدن، تمكنت من الإيقاع بالمتهم (ف.م.أ.ح) واحباط محاولته الهرب والإفلات من قبضتها.
و فتحت قوات الحزام الأمني محضر تحقيق مع المتهم لتوثيق القضية تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المختصة.
المضبوطات
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