شكرا لبحثكم عن خبر مدير العزل: ارتفاع كبير في أعداد إصابات كورونا بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكد مصدر طبي مسؤول ارتفاع حالات الاصابات المؤكدة بفايروس كورونا في مركز العزل بمستشفى الجمهورية بمدينة عدن. وقال مدير مركز العزل للشؤون الفنيه والتمريضية الدكتور فاروق قائد عبدالله ان المركز استقبل 12 حالة خلال الايام الماضية منها تسع حالات مؤكدة، مؤكدا ان المركز رفع جاهزيته لمواجهة الجائحة. واشار إلى أن السعة السريرية للمركز تضم ٤٨ سريرا للرقود، و ١٠ اجهزة عناية مركزة فقط، منوها بان المركز لا يحظى باي دعم من قبل المنظمات. واعلنت وزارة الصحة خلال الايام الماضية تسجيل اكثر من ٢٠ اصابة مؤكدة بفايروس #كورونا في عدن.

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