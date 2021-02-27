تفاصيل ماجرى في الجمعة الملتهبة على حدود مأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف مصدر عسكري، عن إفشال هجوم حوثي، في عدة جبهات بصرواح، غربي مأرب في معارك، مع القوات الحكومية، استمرت 18 ساعة، شاركت فيها " بفاعلية" مقاتلات التحالف العربي.

وقال المصدر، إن مسلحي جماعة الحوثي، دفعت، بأثر من 17 نسق قتالي، وتم الإجهاز على جميع العناصر التي تسللت الى بعض المواقع.

وذكر المصدر، أن القوات الحكومية، تصدت أيضا، إلى تعزيزات دفع بها الحوثيون إلى الأطراف الجنوبية من مأرب.

وذكرت المصدر، أن القوات الحكومية، تمكنت من استعادة مناطق واسعة في جبهات غرب، وشمال غرب مأرب، منها مفرق ماس، وتوغلت غرباً باتجاه مركز مديرية صرواح، كما سيطرت على وادي الأساحل، وميمنة كوفل، وواصلت تقدمها في جبهة الزور، ووصلت إلى الحيد الأسود، غرب منطقة البلق.

كما تمكنت القوات الحكومية، من استعادة تبة البهشا، بعد تنفيذ عملية التفاف ناجحة في ميسرة جبهة صرواح، ما أدى إلى مصرع 40 حوثياً، وإصابة العديد من عناصرهم، مؤكدة مصرع القيادي الحوثي نجيب سرحان المراني، والقيادي المكنى «أبوقنبلة»، وأخر مكنى «أبوحرب العزي»، فيما تم أسر 13 آخرين.

وفي جبهة هيلان، أكدت مصادر ميدانية مصرع 20 حوثياً في هجوم مباغت للقوات الحكومية،باتجاه مواقع الحوثي على أطراف وادي الضين الممتد بين مأرب وصنعاء.

وفي جنوب مأرب، أكدت مصادر ميدانية تمكن قوات الجيش والقبائل من التقدم في قطاع حيد آل أحمد، بعد إفشال هجوم حوثي استهدف مواقعهم في منطقة رحوم القريبة من مديرية جبل مراد.

أما في جبهة الجدعان بين صنعاء ومأرب، تواصلت المعارك بين الجانبين، مخلفة 17 قتيلاً حوثياً، وفقاً لمصدر ميداني، مشيراً إلى أن القوات والقبائل في تقدم مستمر نحو ريف العاصمة.

وفي صنعاء، أكدت مصادر محلية قيام الميليشيات بتسيير دوريات لعناصرها، ونصبت نقاط تفتيش في مداخل العاصمة، لرصد عناصرهم الفارة من جبهات مأرب والجوف.