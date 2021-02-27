فيديو: تقرير مرئي يكشف معاناة المهمشات في اليمن

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يزيد بن سلمان - شبوة - إعداد:زبيدة الوجيه تقرير يكشف عن معاناة النساء من طبقة المهمشات ،وما يتعرضن له من تمييز طبقي وقانوني. تقرير مرئي يكشف معاناة المهمشات في اليمن (تنشر هذه القصة بالتزامن مع نشرها في منصة "هودج"، وفقًا لمذكرة تفاهم مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي)

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