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شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: فيلا قيد البناء تقطع شارع رئيس وتثير غضب الشارع العدني والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أثار بناء فيلا في مديرية خورمكسر بالعاصمة عدن ، مازالت قيد الإنشاء غضب الشارع.
ونشر الناشط الإعلامي حمدان القعيطي على حائط صفحته بالفيسبوك : "شارع بالكامل تم إغلاقه وضمه الى الفيلا والخط الرئيسي أخذ منه ثلاثة متر وضمه للفيلا"مشيرا الى تشويه وعبث طال الشارع على إثر هذا الفعل.
وقال القعيطي : نرفض القوي قبل الضعيف في أي عمل عشوائي.
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