شكرا لبحثكم عن خبر ضبط 3 معامل لتصنيع الخمر البلدي شمال عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدام اللحجي ( خاص ):

ضبطت قوات مكافحة الإرهاب بمحافظة لحج بالتنسيق مع شرطة دار سعد بالتنسيق فجر اليوم، ثلاثة معامل لتصنيع الخمر البلدي في المديرية الواقعة شمال المحافظة.

وتمكنت وحدات أمنية من قوات مكافحة الإرهاب بمحافظة لحج من تحقيق نجاحاً أمني في ضبط ثلاثة مصانع لصناعة الخمر البلدي .

جاءت عملية البحث والتحري كشفت عن قيام مطلوبين في قضايا تصنيع الخمور والمؤثرات العقلية بتصنيع الخمر داخل ثلاثة منازل تقع في منطقة المحاريق بمديرية دار سعد في العاصمة عدن".

ونفذت حملة مداهمة لـقوات مكافحة الإرهاب بلحج بعد تنسيق أمني مع شرطة دار سعد أسفرت عن ضبط 3 معامل خاصة بصناعة الخمر وما يقارب من 400 لتر من مادة الخمر البلدي المعد للبيع كانت معبئة في 20 دبة سعة الواحدة منها 20 لتراً.

وتم إلقاء القبض على إمرأة تدعى (ح، ن، ع ) 23 عاماً نازحة من محافظة الحديدة في أحد المنازل التي تمت مداهمتها وهي متهمة في تصنيعها وبيعها للمتعاطين الخمر.

مصدر أمني في محافظة لحج قال بأن الجهود متواصلة لمكافحة وضبط أوكار صناعة الخمور في مناطق مختلفة من العاصمة عدن هذا النجاح لن يتحقق إلا بتنسيق أمني مع أمن العاصمة عدن، حيث مثلت هذه العملية نقلة نوعية في محاربة أوكار تصنيع الخمور.

واكد أن الأجهزة الأمنية في لحج لن تتوانى عن اتخاذ كل التدابير الوقائية وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول الممارسات ذات الأثر السلبي واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك حد تعبيره.