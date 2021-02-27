شكرا لبحثكم عن خبر مصادر تكشف حقيقة استشهاد قائد قوات الامن الخاصة بمحافظة مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر أمنية، اليوم الجمعة، عن حقيقة استشهاد قائد قوات الامن الخاصة بمحافظة مارب، العميد عبد الغني شعلان.

وأكدت المصادر في بلاغ تلقاه “المشهد اليمني”، على أنه “لا صحة لإشاعة مقتل قائد قوات الأمن الخاصة العميد شعلان”.

وأشارت المصادر الى ان هذه الشائعات الحوثية التي ينساق خلفها التائهون هي محاولة لإرباك المواطنين فيما الواقع يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك أن مارب وقادتها في الجيش والأمن والسلطة المحلية والمقاومة، جميعا بخير ولا تزيدهم مثل هذه الشائعات إلا ثباتا وصمودا وسخرية تقهر فلول المليشيا.

وكانت وسائل اعلام تابعة لمليشيا الحوثي زعمت بمقتل العميد شعلان في إحدى جبهات المواجهة في مارب.