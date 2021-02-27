تحديد سعر موحد للمشتقات النفطية في المحافظات المحررة إبتداءاً من الاثنين(تعرف عليها)

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر في شركة النفط اليمنية فرع حضرموت لكريتر سكاي ان ابتداءاً من يوم الاثنين سيتم رفع اسعار المشتقات النفطية. وذالك من8500 ريال للدبة عشرين لتر في المحافظات المحررة مثلها مثل حضرموت. ونوه بالقول ان رفع اسعار المشتقات النفطية يعود بسبب السعر العالمي.

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