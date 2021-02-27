شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على جوازات الحوثيين الى الجنة عُثر عليها في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عُثر على جوازات الحوثيين الى الجنة في محافظة مأرب شرق البلاد. ونشر كريتر سكاي صورة يظهر فيها ‏جوازات سفر حوثية إلى الجنة كانت بحوزة مقاتلين حوثيين قتلوا بالجبهة. وعلق نشطاء بالقول هكذا يتم الضحك على عناصرهم وانصارهم. ومكتوب في جوازات السفر بأنه الى الجنة لمن يقتل من انصارهم.

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