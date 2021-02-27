بعد إغلاقها من قبل الانتقالي.. - النائب العام يوجّه رؤوساء النيابات بـ"عدن" سرعة مباشرة مهامهم

المنامة - ياسر ابراهيم - وجّه، النائب العام الدكتور أحمد الموساي، رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة، بسرعة مباشرة مهامهم، وفتح أبواب النيابات أمام جميع المواطنين؛ بعد إغلاقها من قبل مليشيا الانتقالي مطلع الشهر الجاري.

وبحسب الوثيقة التي حصل "يمن شباب نت"، عليها، فقد "وجّه النائب العام رؤساء نيابات الاستئناف، والأموال العامة، والنيابات الجزائية المتخصصة، وكلاء النيابات مباشرة مهامهم وفتح أبواب النيابات أمام جميع المواطنين".

وأكد على "سرعة التصرف في القضايا المنظورة أمام النيابات مع الاهتمام بالقضايا التي على ذمتها سجناء".

وأشار إلى ما وصفها بـ"الأثار السلبية التي انعكست على اغلاق أبواب النيابات، والتي تهدد وتضر بالحقوق المكتسبة للمواطن، ويعيق حقه في الوصول الآمن والسلس إلى العدالة".

وحذر من استمرار اغلاق النيابات أمام المواطنين. مؤكدًا أن "ذلك يجعل المواطنون يقتصون لأنفسهم، بعيدًا عن النظام والقانون، ومن الحقوق الأساسية للمواطنين حقهم في اللجوء إلى القضاء وفقا للدستور والقانون".

جدير بالذكر أن مليشيا الانتقالي كانت قد قامت مطلع الشهر الجاري، باقتحام مقر مجلس القضاء الأعلى بعدن وإعلاقه بالقوة، ومنعت دخول القضاة والموظفين إلى المبنى المتاخم لمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في خور مكسر.

كما قامت قوات الانتقالي بإغلاق كافة مقرات المحاكم والنيابات، بناء على دعوات أطلقها ما يسمى بنادي القضاة الجنوبي، وهو كيان أسسه موالون للإنتقالي الإماراتي؛ ليكون موازياً لنادي القضاة اليمني الذي يتخذ من صنعاء مقرًا له.

وثيقة التوجيه الصادرة من النائب العام إلى رؤساء النيابات...