شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: اسرة فتاة لبنانية واخرى يمنية في خطوط الحوثي الامامية بمارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر إعلامية متعددة أن قوات الجيش الوطني تمكنت اليوم من أسر فتاة لبنانية وأخرى يمنية في الجبهة الغربية لمحافظة مأرب شمالي شرق البلاد.

وبحسب المصادر فإن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، أسرت فتاة لبنانية وأخرى يمنية، كانتا تقاتلان في صفوف المليشيا الحوثية في إحدى جبهات القتال غرب مأرب.

وأكدت أن إعلام الجيش الوطني سيقوم لاحقا، بنشر فيديوهات للأسيرة اللبنانية واليمنية.

ولم يصدر بيان أو توضيح رسمي من الجيش الوطني أو من الإعلام التابع له بشأن الواقعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أسرت قوات الجيش عشرات العناصر الحوثية خلال معارك عنيفة أسفرت أيضا عن مقتل أكثر من 50 آخرين في صرواح وهيلان غربي مأرب .