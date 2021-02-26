شكرا لبحثكم عن خبر قمة العار : قيادات حوثية ترسل نساء سجينات صغيرات الى حيث يقيم خبراء إيران في صنعاء وصعدة والحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية ممارسة أبشع الجرائم بحق السكان في مناطق سيطرتها، وارتكاب جرائم دخيلة على المجتمع اليمني تتمثل باعتقال الفتيات في سجون سرية وتعرضهن للضرب والاعتداء الجنسي.

كشف ضباط من دائرة الجاسوسية التابعة لجهاز الأمن السياسي "سابقاً"، عن قيام قيادات في مليشيا الحوثي بإرسال فتيات من المعتقلات في سجونهم إلى المقرات التي يتواجد بها الخبراء الإيرانيون في صنعاء وصعدة والحديدة.

وقال الضباط لوكالة "خبر"، إن الفتيات اللاتي يتم إرسالهن إلى الخبراء الإيرانيين لا تتجاوز أعمارهن بين الـ18 والـ 23 عاماً، وأوضحوا أن الفتيات يتعرضن للاغتصاب والتنكيل بهن من قبل الإيرانيين.

وأكد الضباط اختفاء عدد من الفتيات، ولم يعدن للمعتقلات منذ إرسالهن، مشيرين إلى أن هناك معلومات تفيد بوفاة أكثر من 5 فتيات يمنيات في أحد المقرات التي يتواجد بها الخبراء الإيرانيون.

وتنفذ مليشيا الحوثي الإرهابية حملة اعتقالات عشوائية طالت -ولا تزال- مئات اليمنيات في مناطق سيطرتها تحت مبررات واهية.

وأكد الضباط لوكالة "خبر"، أن أحد السجون السرية التابعة لمليشيا الحوثي شهد عديد حالات انتحار، ومحاولات انتحار لبعض السجينات من اللاتي كان يتم إرسالهن للخبراء الإيرانيين.

وحمَّل الضباط، مليشيا الحوثي الإرهابية كامل المسؤولية عما تتعرض له السجينات اليمنيات من انتهاكات، مطالبين كافة أبناء القبائل والشعب اليمني اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه الانتهاكات.