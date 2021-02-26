شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يهاجم مارب بصاروخ باليستي كل 12 دقيقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استهدفت مليشيا الحوثي الارهابية، مساء الجمعة، احياء مكتظة بالسكان داخل مدينة مأرب عاصمة المحافظة، (شمال شرقي اليمن)، بخمسة صواريخ باليستية.

مصدر حكومي أكد أن مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران تواصل تصعيد هجماتها الانتحارية باستهدافها مساء الجمعة احياء سكنية ومدنيين في مدينة مأرب بخمسة صواريخ باليستية في أقل من ساعة.

واعتبر ذلك تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وآخرها قرار مجلس الأمن رقم (2564).

وقال، إن تصعيد مليشيا الحوثي المتواصل وتجاهلها للقرار الدولي رقم (2564) بشان الوقف الفوري وغير المشروط للعمليات في محافظة مأرب، يتزامن مع تصعيد واسع للنظام الايراني، وأذرعه من المليشيا الطائفية في المنطقة وتنفيذها عدد من الهجمات الارهابية التي تسهدف الأضرار بالأمن والسلم الإقليمي والدولي".

واشار المصدر إلى ان المعلومات الاولية تُفيد بالخاق خسائر مادية كبيرة دون معرفة حجم الخسائر البشرية حتى اللحظة.

مصدر عسكري اعتبر ذلك التصعيد الهستيري ردا على الضربات الموجعة التي تتلقاها المليشيا خلال المواجهات العنيفة في عدد من جبهات المحافظة، والتي اسفرت عن تكبدها مئات القتلى والجرحى خلال الايام الماضية.

ويأتي ذلك التصعيد بعد اقل من 24 ساعة على اطلاق صاروخ باليستي وطائرة مسيرة "مفخخة"، على ذات المدينة.