شاهد: احدث صورة من مدينة مأرب مساء اليوم

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يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء محليين من محافظة مأرب شرق البلاد صورة يظهر فيها المدينة قبل قليل. والتقط احد المصورين صورة لمدينة مأرب تؤكد فيها حقيقة كذب ادعاءات سقوط مأرب. وتم التقاط الصورة من اعلى جبال البلق التي يدعي الحوثي سيطرته عليه. وكانت جماعة الحوثيين وزعت اخبار عن سيطرتها على راس البلق القبلي المطل على مأرب.



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