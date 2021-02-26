مقتل 30 من عناصر ميلشيا الحوثي فى معارك ضارية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 فبراير 2021

الخليج 365- متابعات

قُتل 60 مقاتلا على الأقل من قوات الجيش اليمنية وميلشيا الحوثي، اليوم الجمعة، إثر معارك اندلعت في محافظة مأرب، بحسب ما أعلنت مصادر حكومية.

وأفاد مصدر حكومي يمني لوكالة الأنباء الفرنسية ”بمقتل 27 من القوات الحكومية بالإضافة إلى 34 من الحوثيين، خلال اشتباكات في عدة جبهات في محافظة مأرب“، الجمعة.

وأوضح أن المعارك ”هي الأعنف“ منذ بدء هجوم المتمردين على المحافظة هذا الشهر.

وكانت ميليشيات الحوثيين شنت، مساء الخميس، هجوما عنيفا على مواقع قوات الجيش اليمني، في الأطراف الجنوبية من المحافظة.

جاء ذلك في محاولة من قبل تلك الميليشيات لتعويض خسارتها عددا من المواقع التي كانت تسيطر عليها في الأطراف الشمالية والغربية من المحافظة خلال الساعات الماضية