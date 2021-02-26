مجلس الأمن يُعاقب أخطر قيادي حوثي بقرارات نارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 فبراير 2021

قرر مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الخميس، فرض عقوبات على القيادي في المليشيا الحوثية الإرهابية المدعو سلطان صالح عيضة زابن.



وأدان القرار – الصادر بغالبية 14 صوتًا، القيادي الحوثي المُعين مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء بالتورط بشكل مباشر في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأشار المجلس دور المدعو زابن في انتهاكات بمواقع احتجاز شرطية ضد نساء منها الاغتصاب والحرمان من العلاج والسخرة والتعذيب، بما في ذلك فتاة قاصر على الأقل.