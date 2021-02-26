عاجل.. التحالف العربي يسقط مسيرّة حوثية ثانية حاولت استهداف السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 فبراير 2021

أسقطت قوات التحالف العربي، اليوم الجمعة، طائرة بدون طيار مفخخة لمليشيا الحوثي الإرهابية، للمرة الثانية بغضون ساعات.



وأعلن التحالف العربي تدمير مُسيّرة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، مشيرا إلى أنها حاولت استهداف المملكة العربية السعودية.

وقال إن المليشيات الحوثية الإرهابية تواصل محاولاتها العدائية في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

ودمرت الدفاعات الجوية للتحالف العربي صباح اليوم الجمعة، مُسيرة حوثية قبيل استهدافها منطقة خميس مشيط جنوب المملكة.