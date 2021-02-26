عاجل.. دفاعات التحالف تدمر مُسيرة حوثية استهدفت الأراضي السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 فبراير 2021

دمرت دفاعات التحالف العربي منذ قليل، طائرة دون طيار مُسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط، جنوب المملكة العربية السعودية.



وقال التحالف في بيان، إن الميليشيا المدعومة من إيران تواصل استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وحذر من أن محاولات الاعتداء على المدنيين متعمدة وممنهجة، مؤكدا أنها تمثل جرائم حرب.

وأعلن إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.