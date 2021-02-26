ماذا قال الرئيس الأمريكي بايدن عن دور السعودية في أزمة اليمن؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 فبراير 2021

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدور المملكة العربية السعودية، في دعم الجهود الأممية للتوصل إلى هدنة باليمن.



وشدد خلال اتصال هاتفي منذ قليل، بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على عمق العلاقات بين البلدين.

من جانبه عبر الملك سلمان عن حرص المملكة على التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وتحقيق الأمن والنماء للمدنيين.

وبحثا خلال الاتصال الهاتفي السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن تقديره لالتزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن المملكة تجاه التهديدات، وتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.