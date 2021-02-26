اخبار الخليج / اخبار اليمن

ماذا قال الرئيس الأمريكي بايدن عن دور السعودية في أزمة اليمن؟

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قال الرئيس الأمريكي بايدن عن دور في أزمة اليمن؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 فبراير 2021

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدور المملكة العربية السعودية، في دعم الجهود الأممية للتوصل إلى هدنة باليمن.

وشدد خلال اتصال هاتفي منذ قليل، بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على عمق العلاقات بين البلدين.

من جانبه عبر الملك سلمان عن حرص المملكة على التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وتحقيق الأمن والنماء للمدنيين.

وبحثا خلال الاتصال الهاتفي السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن تقديره لالتزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن المملكة تجاه التهديدات، وتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا