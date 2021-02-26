شكرا لبحثكم عن خبر دعوات للتحقيق مع إعلامية كويتية اتهمت فنانة بنقل عدوى كورونا للراحل مشاري البلام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالب ناشطون كويتيون بالتحقيق مع إعلامية كويتية، بسبب المعلومات التي أثارتها بشأن إصابة الفنان مشاري البلام بكورونا قبل وفاته، واتهامها لإحدى الفنانات بأنها السبب في نقل العدوى له.

وطالب الإعلامي الكويتي عبد العزيز اليحيى، باستدعاء الإعلامية الكويتية مي العيدان، للتحقيق معتبرا أنه بعد وفاة مشاري "أصبحنا أمام جريمة وجناية".

وقال عبد العزيز في تغريدة نشرها في "تويتر" "أتمنى استدعاء المذيعة التي لديها معلومات عن ممثلة مصابة بكورونا نقلت المرض إلى مشاري البلام الله يرحمه".

وأضاف عبد العزيز الذي لم يذكر اسم المذيعة، مكتفيا بالإشارة إلى تدوينتها: "بعد وفاته أصبحنا أمام جريمة وجناية إذا كانت الممثلة تعلم عن إصابتها بكورونا".

وكتبت ناشطة أخرى قائلة: "المفترض يتم استدعاء المذيعة مي العيدان اللي عندها معلومات عن الممثلة غدير السبتي اللي نقلت المرض إلى الفنان مشاري البلام رحمه الله".

وتابعت "في حال كانت الممثلة عندها علم عن إصابتها فهذي تعتبر جريمة وجناية قانونية كاملة بحق الفنان".

وتوفي الفنان مشاري البلام، مساء الخميس عن عمر يناهز 48 عاما، متأثرا بإصابته بكورونا، إذ أدخل البلام قبل 4 أيام إلى العناية المركزة بسبب إصابته بالفيروس، حيث كشف عن إصابته بكورونا خلال تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

وأشارت مصادر مطلعة حينها، إلى أن "البلام أصيب بمضاعفات استدعت نقله إلى العناية المركزة".

المصدر: RT