شكرا لبحثكم عن خبر قرار قوي من مجلس الأمن الدولي بشأن هجوم الحوثيين على مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قرارا يدين التصعيد العسكري في مأرب وهجمات الحوثيين على المحافظة والسعودية. وطالب مجلس الأمن الدولي مليشيا الحوثي بوقف هجمات مليشيا الحوثي على مأرب والسعودية بشكل فوري. كما اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً جدد فيه العقوبات المالية وعقوبات حظر السفر المفروضة على اليمن حتى مارس 2022 .

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