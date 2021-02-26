شكرا لبحثكم عن خبر بحث التعاون اليمني الاماراتي على مستوى وزاري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور، أحمد عوض بن مبارك، مع وزير الدولة للتعاون الدولي الإماراتي، ريم الهاشمي، الأربعاء، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اوجه التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية .

وفي اللقاء، أكد الوزير بن مبارك على اهمية تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما في الجانب الاقتصادي مثمنا دور الامارات في تقديمها المساعدات والمنح التنموية لبلادنا .

واشار الوزير بن مبارك إلى اهمية تفعيل اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين الشقيقين لبحث كل سبل التعاون التي ستسهم في دعم برنامج الحكومة للتعافي الاقتصادي .

ومن جانبها أكدت الهاشمي حرص بلادها على تقديم كل اوجه الدعم التنموي في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية والإغاثية للنهوض باليمن وإعادة بناء ما دمرته الحرب .



