شكرا لبحثكم عن خبر أطباء ”يمنيون” يكشفون عن منتج ”قاتل” يرفع أعداد الشباب المصابين بـ”الجلطات” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر طبية في العاصمة صنعاء، يوم الخميس، عن منتج قاتل أدى الى ارتفاع أعداد الشباب المصابين بـ”الجلطات”.

وذكرت المصادر لـ”المشهد اليمني”، بأن الشريحة الاكثر إصابة بالجلطات الدماغية والقلبية في صنعاء هم من تتراوح أعمارهم بين عشرين الى ثلاثين عاما.

وأكدت المصادر أن السبب الرئيس لإصابتهم هو تعاطي شمة الحوت (HOT) بشكل كبير، في ظل الفراغ والاوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشونها.

وحذرت المصادر كافة الشباب من تعاطي الحوت الذي يعد منتج سُمي قاتل ومهرب يسبب مشاكل صحية كثيرة.

وارتفع أعداد الحالات المصابة بالسرطان في معظم المحافظات اليمنية خصوصاً في الآونة الأخيرة، إذ بلغ إجمالي الحالات المسجلة في المؤسسة الوطنية لمكافحة الأورام في صنعاء 2916 حالة منها 192 حالة مصابة بسرطان اللسان و26 حالة مصابة بسرطان تجويف الفم.

وانتشر تعاطي شمة الحوت بشكل كبير بين أوساط الشباب، حيث يتم بيعها في البقالات ومحلات التبغ والدخان، ويصل سعر العبوة الواحدة إلى 200 ريال يمني حيث يحتوي الكيس الواحد على 10 حبات من مسحوق الشمة جاهزة للتعاطي ويتم تصنيعها في دولة الهند، وتدخل إلى البلد بصفة غير قانونية وتوزع في أغلب المحافظات اليمنية.

وكانت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أصدرت في العام 2014م تعميماً بمنع تداول ودخول شمة الحوت المستوردة من الهند، لما يحتويه هذا المنتج من مواد تسبب العديد من المخاطر للمستهلك منها السرطان.