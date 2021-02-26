شكرا لبحثكم عن خبر متحدث محور الضالع يكشف اخر التطورات في جبهات القتال بالمحافظة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد المتحدث الرسمي لجبهات محور الضالع, فؤاد جباري,عن ابرز التطورات العسكرية في جبهة الضالع, وقال.. "يحدث الآن تبادل متقطع للقصف المدفعي بين وحداتنا والقوات المشتركة وبين المليشيات الحوثية , ويأتي القصف بعد ان تكون القوات المسلحة الجنوبية مرابطة في الجب شمال غرب الضالع تصد هجوم شرس للمليشيات الحوثية باتجاه مواقع شمال معسكر الجب واحتدمت بالأسلحة الكبيرة والمتوسطة وهناك قصف مدفعي لمليشيات الحوثية وعناصرها ولكنها انكسرت ولم تحقق أي شي فقط عادت إلى ادراجها وهي مثقلة بخسائرها, وتمكنت قواتنا المرابطة في محور مريس ظهر اليوم من إسقاط طائرة استطلاع كانت تحوم فوق الجبهة وتم إسقاطها".

وأضاف في حديثه لنشرة الأخبار على قناة "الغد المشرق".."معسكر الجب الاستراتيجي مرتفع عن باقي المناطق ويستطيع المسيطر عليه التحكم بعدد من المناطق على مدى خمسة أو أربعة كيلومتر بشكل دائري والقوات المسلحة الجنوبية عند السيطرة عليه في معركة الثامن من أكتوبر العام الفائت تمكنت من السيطرة على المناطق والمعسكر وهو كان سابقا في حدود الشمال والجنوب, وبعد السيطرة عليه تمكنا من قطع الإمداد على المليشيات الحوثية في الخط الرابط ما بين حجر التابعة لمحافظة الضالع في اتجاه مديرية الحشاء شمال غرب المحافظة".