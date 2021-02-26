شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على تفاصيل اتصال الملك سلمان وبايدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي فجر الجمعة، الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، فيما لم يتطرقا إلى قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي تستعد الاستخبارات الأمريكية لنشر تقرير بخصوصه بعد رفع السرية عنه.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) في بيان لها، إن الملك سلمان أجرى اتصالاً هاتفيًا، مع بايدن، هنأه خلاله بمناسبة توليه منصبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب الوكالة، أكد الزعيمان على ”عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم“.

كما استعرضا ”أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية“، وفقا لـ“واس“.

وفي هذا السياق، أثنى الملك سلمان على ”التزام الولايات المتحدة الأمريكية، الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات“، فيما أكد بايدن أن ”لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي“.

وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، أكد الملك سلمان ”حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني“، فيما أثنى بايدن على ”دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن“.

في المقابل، قال البيت الأبيض، في بيان، إن الزعيمين تحدثا عبر الهاتف، وبحثا ”الأمن الإقليمي بما في ذلك الإنهاء السلمي للحرب في اليمن والتزام أمريكا بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها“.

وبحسب البيان، أكد بايدن خلال الاتصال، أنه ”سيعمل على جعل العلاقات الثنائية بين البلدين قوية وشفافة قدر الإمكان“.

ونقل البيان عن بايدن قوله إن الاتصال الهاتفي مع الملك سلمان ”كان جيدا“.

ومن المنتظر، عقب إجراء المكالمة الهاتفية بين الملك سلمان وبايدن، نشر تقرير للاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكانت شبكة ”سي أن أن“ الإخبارية الأمريكية، ذكرت في وقت سابق من يوم الخميس، أن إدارة بايدن قررت تأجيل نشر تقرير خاص بحادث مقتل خاشقجي، والذي كان مقررا الكشف عنه يوم الخميس.

وبحسب ما نقلت الشبكة عن مصادرها، فإن ”تقرير جمال خاشقجي لن يتم رفع السرية عنه يوم الخميس“.

وأشارت الشبكة إلى ”ربط نشر التقرير بمكالمة الرئيس بايدن المرتقبة مع الملك سلمان بن عبدالعزيز“.